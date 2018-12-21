Туркменистан будет и далее укреплять добрососедские отношения с Азербайджаном - президент

21 декабря 2018 10:11 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан будет и далее укреплять добрососедские отношения с Азербайджаном, сказал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информацию местного телеканала Алтын Асыр.

В ходе недавних туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне в Ашхабаде были определены направления и возможности сотрудничества в разных сферах, говорилось в репортаже.

Напомним, что дипломатические отношения с Азербайджаном были установлены в июне 1992 года.

Две прикаспийские страны изучают возможности сотрудничества в транспортной и энергетической сферах. В частности, речь идет о реализации "Соглашения о транзите и транспортном сотрудничестве "Lapis Lazuli", подписанного Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией в ходе 7-й конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VII) 15 ноября 2017 года в Ашхабаде.

Согласно этому проекту, железнодорожные пути и автострады соединят город Тургунди в афганской провинции Герат с Ашхабадом, а далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Отметим, что Туркменистан, в недрах которого хранятся мировые запасы природного газа (4-е место в мире), активнее стал продвигать проект строительства трубопровода в Европу через Каспий и Азербайджан, сообщив недавно о том, что ЕС выразил готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию данного проекта.

Соответствующие переговоры между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном ведутся с 2011 года.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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