Назначен посол Туркменистана во Франции

АШХАБАД /Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана во Франции назначен Шохрат Джумаев, сообщает Trend со ссылкой на обнародованный указ президента Туркменистана.

В связи с новым назначением Джумаев освобождён от занимаемых им ранее должностей посла Туркменистана в Румынии и Хорватии. Послом в Румынию назначен Аннамаммет Аннаев. Прежний глава дипмиссии в Париже, Чары Ныязов был освобождён от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что французские компании в Туркменистане представлены в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика. Две страны заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу. Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении.

К разработке углеводородных ресурсов туркменской части Каспия и изучению возможностей транспортировки газа в Европу проявляют интерес Total и Gas de France.

С правительством Туркменистана подписала соглашение французская Schneider Electric в рамках консорциума с бельгийской Enex по обеспечению энергообеспечения туркменской столицы.

Кроме того, Thales Alenia Space осуществила проект строительства первого национального искусственного спутника Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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