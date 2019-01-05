В Туркменистане готовится положение о национальных морских перевозчиках

5 января 2019 12:15 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане готовится положение о национальных морских перевозчиках, сообщает Trend со ссылкой на информацию агентства Туркмен довлет хабарлары.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства республики. В частности, Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана готовит документ, согласно которому акционерное общество закрытого типа «Морской торговый флот» будет определено в качестве национального морского перевозчика. Согласно Кодексу торгового мореплавания Туркменистана, в положении будут изложены правовые, экономические, организационные основы управления в сфере грузоперевозок, защиты и сохранения морской среды и иные правила международного взаимодействия.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил стратегическое значение международного порта Туркменбаши для всех стран региона Центральной Азии и Каспийского бассейна, говорится в информации. Напомним, что церемония открытия порта состоялась в мае 2018 году.

Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport).

Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с уже действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн. С вводом нового порта в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Petronas Сharigali объявила в Туркменистане тендер
Тендеры 09:45
Госконцерн Туркменистана продлил тендер на закупку каустической соды
Тендеры 4 января 11:45
Госконцерн "Туркменхимия" объявил тендер
Тендеры 4 января 11:42
В Туркменистане проводится газификация отдаленных районов
Энергетика 4 января 09:10
Россия нацелена на укрепление торгово-экономического сотрудничества с Туркменистаном
Туркменистан 3 января 21:40
Туркменистан в этом году председательствует в СНГ
Туркменистан 3 января 14:04
Лента новостей
В Баку задержан гражданин Боливии с 2 кг кокаина
Происшествия 13:52
В Кыргызстане начали платить пособия по уходу за детьми с ОВЗ
Кыргызстан 13:46
ПО “Азнефть” объявило тендер на закупку насосов
Тендеры 13:43
Ирак больше всех страдает от санкций против Ирана, заявили в Багдаде
Арабские страны 13:40
В Азербайджане более 270 пациентов были обследованы на респираторные вирусные инфекции
Общество 13:31
25 лучших туристических направлений (ФОТО)
Путешествия 13:12
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 12:56
Статус морских нефтегазовых контрактов в Азербайджане на декабрь 2018 года
Энергетика 12:31