АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане готовится положение о национальных морских перевозчиках, сообщает Trend со ссылкой на информацию агентства Туркмен довлет хабарлары.

Данный вопрос обсуждался на заседании правительства республики. В частности, Государственная служба морского и речного транспорта Туркменистана готовит документ, согласно которому акционерное общество закрытого типа «Морской торговый флот» будет определено в качестве национального морского перевозчика. Согласно Кодексу торгового мореплавания Туркменистана, в положении будут изложены правовые, экономические, организационные основы управления в сфере грузоперевозок, защиты и сохранения морской среды и иные правила международного взаимодействия.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил стратегическое значение международного порта Туркменбаши для всех стран региона Центральной Азии и Каспийского бассейна, говорится в информации. Напомним, что церемония открытия порта состоялась в мае 2018 году.

Проект разработан в соответствии с международным стандартом «Зелёный порт» (Greenport).

Ежегодная пропускная способность порта составит 17-18 миллионов тонн. Вместе с уже действующим портом этот показатель составит 25-26 миллионов тонн. С вводом нового порта в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, далее – в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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