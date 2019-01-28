Туркменистан и Иран обсудили совместные проекты на Каспии

28 января 2019 14:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в Тегеране встречу с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым, сообщает Trend со ссылкой на иранское внешнеполитическое ведомство. Зариф выразил готовность Ирана к работе над совместными проектами на море, сказано в информации.

Ожидается, что в ближайшее время состоится заседание ирано-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отметим, что Туркменистан и Иран граничат на Каспии и имеют протяженную сухопутную границу.

За последние годы реализовано ряд крупных экономических проектов. Помимо пограничных газопроводов, построена пограничная плотина "Достлук" (Дружба) и завершен железнодорожный проект "Север-Юг" с участием Казахстана.

В Туркменистане по состоянию на 1 февраля 2018 года зарегистрировано 89 инвестиционных проектов с участием иранских компаний, общая стоимость которых равна 1310,95 миллионов долларов США, 0,8 миллионов евро и 0,81 миллионов туркменских манатов. Согласно данным министерства финансов и экономики Туркменистана, в стране зафиксировано 142 предприятия различной формы собственности с участием иранского капитала, включая товарищества с ограниченной ответственностью, дочерние предприятия, представительства, филиалы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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