Туркменистан обсудил в Ташкенте водную проблематику на региональном уровне

АШХАБАД /Trend/ - В Ташкенте состоялась 6-я конференция высокого уровня ЕС - Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В работе конференции приняли участие представители соответствующих ведомств и специалисты в области окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов стран Центральной Азии и ЕС.

Участники конференции обсудили прогресс, достигнутый странами Центральной Азии с 2015 года в обозначенной сфере.

Конференция была организована в рамках платформы ЕС - Центральная Азия по сотрудничеству в сфере окружающей среды и водных ресурсов, которая охватывает приоритетные области: управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого цикла, устойчивое производство и потребление, изменение климата и управление водными ресурсами.

Отметим, что ранее Туркменистан предложил открыть в Ашхабаде региональный центр по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии, разработать Программу ООН по спасению Арала и Водную стратегию ООН. Туркменистан граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

Напомним, что в северном регионе Туркменистана дает о себе знать проблема экологии Арала. В Дашогузской области возникли проблемы, связанные с обеспечением питьевой водой, засолением возделываемых земель, деградацией земель и опустыниванием.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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