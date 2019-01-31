В Туркменистане назначен гендиректор нефтеперерабатывающего комплекса

31 января 2019 17:56 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Генеральным директором Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) назначен Язмырат Мухамметмырадов, занимавший ранее должность заместителя председателя госконцерна «Туркменгаз», сообщает в четверг Trend со ссылкой на постановление президента страны.

Прежний руководитель ТКНПЗ Довлетмырат Бяшимов освобождён от должности как не справившийся с возложенными на него обязанностями.

Отметим, что в ТКНПЗ входят два нефтеперерабатывающих завода в городах Туркменбаши и Сейди.

Ранее сообщалось, что Туркменистан планирует мощности нефтеперерабатывающей отрасли довести к 2025 году до 22 миллионов тонн, к 2030 году - до 30 миллионов тонн. На данном этапе страна ежегодно производит примерно 10 миллионов тонн нефти, значительная часть которой перерабатывается на местных предприятиях.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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