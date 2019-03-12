В Туркменистане вступил в силу закон о рационализаторской деятельности

12 марта 2019 10:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане вступил в силу закон «О рационализаторской деятельности», сообщает Trend со ссылкой на обнародованный во вторник документ.

Закон направлен на создание организационных, правовых и экономических условий для деятельности авторов изобретений, стимулирование научно-технического творчества.

Основными направлениями государственной политики в этой области являются: защита прав авторов; их стимулирование посредством выплат денежных вознаграждений; содействие внедрению в производстве новейших технологий и стандартов; развитие международного сотрудничества.

Финансирование рационализаторской деятельности осуществляется за счёт средств предприятий, а также иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана, говорится в документе.

Указанные средства должны направляться на проведение опытно-экспериментальных работ, изготовление и испытание моделей и образцов по рационализаторским предложениям, организацию выставок, конкурсов и иных мероприятий, а также выплаты вознаграждений.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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