Ашхабад пригласил Бахрейн к участию в газопроводном проекте ТАПИ

АШХАБАД /Trend/ - К участию в реализации перспективного проекта по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) были приглашены компании Бахрейна, сообщает Trend со ссылкой на госагентство Туркмен довлет хабарлары (ТДХ).



Согласно информации, в Ашхабаде состоялись переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и короля Бахрейна Хамада Бин Иса Аль Халифы.



На встрече отмечалось, что в настоящее время высокими темпами продолжается строительство магистрального газопровода ТАПИ. К участию в реализации этого перспективного проекта были приглашены компании Бахрейна, сказано в информации.



Наличие у обеих стран топливно-энергетических и перерабатывающих мощностей, благоприятное географическое расположение послужат платформой для взаимного обмена опытом, реализации масштабных проектов по доставке энергоресурсов на международные рынки, говорится в комментарии ТДХ.



Отметим, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале 2018 года. Пакистан планирует начать работы в этом году.



Общая протяженность газопровода ТАПИ, мощностью в 33 миллиарда кубометров газа в год, ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

Консорциум при участии Азиатского банка развития (АБР) продолжает переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие долевое участие, проектное финансирование, а также через международные банки развития и экспортно-кредитных агентств.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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