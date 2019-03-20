Туркменистан внедряет систему внутренних денежных переводов

20 марта 2019 17:28 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Национальная компания «Туркменпочта» расширяет спектр услуг, предоставляемых населению, сообщает Trend со ссылкой на газету Нейтральный Туркменистан.

В отделениях связи теперь можно осуществлять внутренние электронные денежные переводы. Для экспресс-отправления/получения денег достаточно предъявить в отделении связи свой паспорт и указать имя, фамилию и адрес получателя. При этом действуют два тарифа: обычный и студенческий.

В список услуг также входит приём оплаты за коммунальные услуги, ускоренные почтовые отправления в 190 стран, входящих во Всемирный почтовый союз.

Кроме того, в почтовых отделениях связи можно приобрести железнодорожные билеты произвести электронную покупку, безналичную оплату, воспользоваться услугой доставки товаров на дом.

Сайт компании: www.turkmenpost.gov.tm предоставляет возможность в онлайн-режиме вызвать курьера для почтовых отправлений.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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