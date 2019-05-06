Узбекистан и Туркменистан подготовили проект демаркации общей госграницы

АШХАБАД /Trend/ - С 29 апреля по пятое мая Узбекистан и Туркменистан обсудили в узбекском Ургенче вопросы делимитации и демаркации общей госграницы, сообщает Trend со ссылкой на узбекское внешнеполитическое ведомство.

Переговоры прошли в формате совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии. Стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на мажгосударственной границе и подвели предварительный подсчет баланса земель и подготовили проект прохождения демаркационной линии на отдельных участках госграницы, сказано в информации.

На встрече также обсужден вопрос проведения аэрофотосъёмочных работ для подготовки демаркационных карт. По итогам главы делегаций Тулкин Абдуллаев и Мамед Мамедов подписали соответствующий протокол. В ноябре 2017 года сообщалось, что Меджлис (парламент) Туркменистана ратифицировал Договор о районе точки стыка государственных границ между Туркменистаном, Казахстаном и Узбекистаном. Сам документ был подписан 10 ноября в Самарканде на уровне министров иностранных дел трех государств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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