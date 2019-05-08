В Туркменистане приступили к освоению региона вокруг озера "Алтын Асыр"

8 мая 2019 12:39 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки социально-производственного комплекса нового образца в районе озера «Алтын асыр», сообщает в среду Trend со ссылкой на госагентство «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ).

Регион находится в Балканском велаяте (области) Туркменистана. Утверждена Концепция освоения региона искусственного озера «Алтын асыр» в 2019-2025 годах.

Проект включает в себя строительство социальной инфраструктуры, производственных объектов, животноводческих, рыбоводческих, аграрных комплексов. Это уникальное гидротехническое сооружение, расположенное в центре пустыни Каракум, помимо своей экологической и народнохозяйственной миссии имеет и огромное социальное значение, всю степень которого сегодня трудно оценить, поскольку данный мега-проект подразумевает долгосрочный мультипликативный эффект, отмечает в своем комментарии ТДХ.

Ранее сообщалось, что первая очередь озера была введена в эксплуатацию в 2009 году. Данный проект оценивается в несколько миллиардов долларов. К началу текущего года в этой котловине скопилось около 580 миллионов кубометров воды, которая может использована на землях, устойчивых к засолению.

Ожидается активизация работ по развитию животноводства, в частности, верблюдоводства в прилегающих к озеру районах и рыбного промысла. Коллекторно-дренажные стоки, образующиеся в пределах Марыйского, Ахалского и Балканского областей раньше скапливались в низинах каракумских песков, затапливая и сокращая помимо прочего пустынные пастбища.

Туркменские ученые полагают, что создание в Каракумах крупного искусственного водоема улучшит мелиоративное состояние орошаемых площадей Туркменистана, повысит продуктивность земледелия и предотвратит засоление почвы. Согласно первоначальным планам, общая емкость нового водоприемника составит 132 миллиарда кубических метров, а площадь водного зеркала - около двух тысяч квадратных километров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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