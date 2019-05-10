Туркменистан на региональном уровне обсуждает экологическую ситуацию

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафаром Махмудовым, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили активную работу проектного офиса организации в Туркменистане.

Деятельность РЭЦЦА нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона, включая активное сотрудничество по актуальным вопросам «зеленой экономики», сказано в информации.

Отметим, что учредителями РЭЦЦА являются Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия (ЕК).

В Ашхабаде ранее проводился семинар РЭЦЦА, посвящённый принципам интегрированного управления водными ресурсами.

Отметим, что в водохозяйственной системе Туркменистана продолжается работа по снижению водных потерь путём улучшения гидротехнических сооружений, увеличения пропускной способности магистральных и оросительных каналов, модернизации отрасли и повышения функциональности оросительной сети. Как известно, изменение климата влияет на жизнь аридных регионов, которым предстоит научиться адаптировать развитие экономики к условиям глобального дефицита пресной воды.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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