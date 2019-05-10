Туркменистан на региональном уровне обсуждает экологическую ситуацию

10 мая 2019 10:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным директором Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Зафаром Махмудовым, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили активную работу проектного офиса организации в Туркменистане.

Деятельность РЭЦЦА нацелена на содействие развитию регионального диалога между представителями природоохранных и водных ведомств стран региона, включая активное сотрудничество по актуальным вопросам «зеленой экономики», сказано в информации.

Отметим, что учредителями РЭЦЦА являются Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Программа развития ООН (ПРООН) и Европейская комиссия (ЕК).

В Ашхабаде ранее проводился семинар РЭЦЦА, посвящённый принципам интегрированного управления водными ресурсами.

Отметим, что в водохозяйственной системе Туркменистана продолжается работа по снижению водных потерь путём улучшения гидротехнических сооружений, увеличения пропускной способности магистральных и оросительных каналов, модернизации отрасли и повышения функциональности оросительной сети. Как известно, изменение климата влияет на жизнь аридных регионов, которым предстоит научиться адаптировать развитие экономики к условиям глобального дефицита пресной воды.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ЕБРР обнародовал прогноз роста ВВП Туркменистана
Бизнес 12:19
В Ашхабаде проведут международную выставку текстильной и ковровой продукции
Туркменистан 11:50
Туркменистан и Катар изучают совместные деловые проекты
Бизнес 11:01
ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны
Туркменистан 10:16
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:11
Туркменистан изучает опыт России в опреснении морской воды
Бизнес 9 мая 15:46
Лента новостей
ЕБРР обнародовал прогноз роста ВВП Туркменистана
Бизнес 12:19
"Крупнейший инженерный проект в истории Израиля"
Израиль 12:19
Узбекистан и Азербайджан обсудили состояние действующей правовой базы
Узбекистан 12:18
Министры сельского хозяйства стран G20 на встрече в Японии обсудят проблемы отрасли
В мире 12:14
Азербайджанская корпорация начала разработку плана по установке металлоконструкций на НПЗ
Бизнес 12:07
Известны имена пострадавших при пожаре на судне "Исрафил Гусейнов"
Происшествия 12:03
ВБ: Азербайджан - единственная страна Южного Кавказа с положительной демографией
Бизнес 12:03
Общественность Азербайджана отмечает 96-ю годовщину со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
Политика 11:58
В Ашхабаде проведут международную выставку текстильной и ковровой продукции
Туркменистан 11:50