Ашхабад готовится к проведению саммита глав правительств СНГ

14 мая 2019 09:24 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече были рассмотрены организационные вопросы, связанные с проведением совета глав правительств государств – участников СНГ 31-го мая 2019 года в Ашхабаде.

Лебедев отметил, что председательство Туркменистана в СНГ в нынешнем году имеет важное значение для укрепления связей между государствами-участниками, сказано в информации.

В туркменской столице на 15-16 мая запланированы два мероприятия в рамках структуры СНГ - ХIV форум творческой и научной интеллигенции и заседание межправительственного координационного совета по вопросам семеноводства. Напомним, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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