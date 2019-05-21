Страны СНГ обсудят в Ашхабаде соглашение о защите интеллектуальной собственности

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде на заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая планируется рассмотреть ряд проектов, направленных на расширение сотрудничества в экономической сфере и других направлениях, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Исполком СНГ.

В том числе, это соглашение о взаимодействии таможенных органов государств-участников СНГ в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности.

Предусмотренный документом упрощенный порядок контактов таможенных администраций стран Содружества по вопросам согласования форм, объемов и сроков обмена информацией, необходимой для выявления и пресечения оборота контрафактных товаров, будет способствовать развитию и укреплению таможенного сотрудничества на пространстве СНГ, сказано в информации.

Также отмечается, что государства-участники СНГ подтвердили заинтересованность в разработке нового проекта межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года.

Кроме того, главы правительств планируют подписать протокол о внесении изменений в соглашение о порядке таможенного оформления и таможенного контроля товаров, перемещаемых между государствами-участниками соглашения о создании зоны свободной торговли.

Также будут подписаны соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований, протокол о внесении изменений в соглашение о порядке транзита через территории государств СНГ и другие.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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