ОБСЕ проводит в Ашхабаде региональный семинар в областях торговли и транспорта

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит региональный семинар ОБСЕ «На пути к региональной экономической взаимосвязанности - национальные механизмы содействия торговле и транспорту», сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На мероприятие приглашены представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, международные эксперты. Целью семинара является обсуждение вопросов упрощения торговли, управления транспортом и транзитом посредством гармонизации таможенных механизмов, цифровизации и государственного партнерства, сказано в информации.

Отметим, что Ашхабад был задействован в ряде крупных проектов, реализованных в транспортной отрасли.

Так, завершение строительства железной дороги Казахстан – Туркменистана – Иран, а также налаживание комбинированных автомобильных, железнодорожных и морских перевозок между государствами СНГ и Центральной Азии открыли широкие возможности для Туркменистана и соседних стран. Введение в строй многопрофильного современного морского порта в Туркменбаши позволило увеличить объём транзитных перевозок в несколько раз и укрепить экспортные возможности.

Ввод в эксплуатацию железной дороги «Север-Юг» и стальной магистрали Керки-Имамназар-Акина (Туркменистан-Афганистан) создало более выгодные условия для перевозки грузов с берегов Южного Китая до рынков Персидского залива. Продолжаются работы по строительству автомобильных дорог Туркменбаши-Фараб и Ашхабад-Дашогуз. Развивается воздушная отрасль. В городе Туркменбаши построен современный аэропорт. Завершено строительство нового международного аэропорта в Туркменабате и взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Дашогуз.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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