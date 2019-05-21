ОБСЕ проводит в Ашхабаде региональный семинар в областях торговли и транспорта

21 мая 2019 10:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде проходит региональный семинар ОБСЕ «На пути к региональной экономической взаимосвязанности - национальные механизмы содействия торговле и транспорту», сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На мероприятие приглашены представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, международные эксперты. Целью семинара является обсуждение вопросов упрощения торговли, управления транспортом и транзитом посредством гармонизации таможенных механизмов, цифровизации и государственного партнерства, сказано в информации.

Отметим, что Ашхабад был задействован в ряде крупных проектов, реализованных в транспортной отрасли.

Так, завершение строительства железной дороги Казахстан – Туркменистана – Иран, а также налаживание комбинированных автомобильных, железнодорожных и морских перевозок между государствами СНГ и Центральной Азии открыли широкие возможности для Туркменистана и соседних стран. Введение в строй многопрофильного современного морского порта в Туркменбаши позволило увеличить объём транзитных перевозок в несколько раз и укрепить экспортные возможности.

Ввод в эксплуатацию железной дороги «Север-Юг» и стальной магистрали Керки-Имамназар-Акина (Туркменистан-Афганистан) создало более выгодные условия для перевозки грузов с берегов Южного Китая до рынков Персидского залива. Продолжаются работы по строительству автомобильных дорог Туркменбаши-Фараб и Ашхабад-Дашогуз. Развивается воздушная отрасль. В городе Туркменбаши построен современный аэропорт. Завершено строительство нового международного аэропорта в Туркменабате и взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Дашогуз.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Венгрия рассчитывает, что туркменский газ будет направлен в общий энергопоток Центральной Европы
Европа 09:33
Туркменистан обсуждает с ООН проекты в области цифровых технологий
Туркменистан 09:11
Туркменистан и ООН взаимодействуют в контртеррористической деятельности
Туркменистан 20 мая 16:07
Премьер-министр Казахстана провел переговоры с делегацией Туркменистана
Туркменистан 20 мая 10:28
Япония изучает новые крупные нефтегазовые проекты Туркменистана
Энергетика 20 мая 09:54
Туркменистан и ООН обсудили вопросы по снижению опасности бедствий
Туркменистан 20 мая 09:21
Лента новостей
В Лондоне состоится заседание азербайджано-британской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству
Энергетика 10:15
В четыре бакинских поселка вода будет подаваться с перебоями
Общество 10:15
Азербайджан высоко оценивает сотрудничество с АБР
Экономика 10:12
В Турции произошло землетрясение
Турция 10:07
Непальский шерпа в 24-й раз покорил Эверест, установив мировой рекорд
В мире 10:01
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 10:00
Израильские специалисты изобрели революционного робота
Израиль 09:55
Главный токсиколог Баку предупредил об опасности отравления детей нефтепродуктами
Общество 09:54
Спикеры парламентов Кыргызстана и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества
Центральная Азия 09:50