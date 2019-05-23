В Туркменистане напоминают о необходимости учета подземных водных скважин

23 мая 2019 10:27 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Государственная служба геологического контроля Туркменистана ведет учет подземных водных скважин, сообщает Trend со ссылкой на сообщение в четверг данного ведомства.

Владельцам скважин, эксплуатирующим подземные воды, предписано предоставить все необходимые данные (водоотбор, химический состав) для включения в базу Государственного водного кадастра Туркменистана.

Распоряжение, которое было обнародовано согласно действующему законодательству Туркменистана, адресовано всем предприятиям, учреждениям и организациям страны независимо от форм собственности.

Телефон для справок: 8 00137 3-51-96.

Госкорпорация «Туркменгеология» ранее доводила до сведения, что выдаёт соответствующее разрешение физическим и юридическим лицам, которые выполняют работы по бурению эксплуатационных скважин для извлечения подземных вод.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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