Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Австрией

24 мая 2019 20:26 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Утвержден состав межправительственной туркмено-австрийской комиссии по экономическому сотрудничеству с туркменской стороны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Отметим, что интерес к туркменскому рынку проявляют такие компании, как WOMA GmbH, Schoeller Bleckmann AG, Unger Stahlbau GmbH, Schrack Seconet AG, Oswelt GmbH, AME Interhational, Landhof, Schlafhorst, Truetzschler, Uster, Strabag SE.

Австрия изучает местные проекты в сфере переработки сельхозпродукции и производства продуктов питания. Рассматривается возможность участия в проектах по строительству животноводческих комплексов в Туркменистане, поставках оборудования для производства мясомолочной продукции.

Ведутся переговоры об установлении деловых контактов между туркменским акционерно-коммерческим банком «Рысгал» и «Raiffeisen Bank International» - ведущим корпоративным и инвестиционным банком в Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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