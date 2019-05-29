Туркменистан нацелен на сотрудничество с Бахрейном в химической отрасли

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с Ахмедом Аль-Шаряном, председателем совета директоров Gulf Petrochemical Industries Company (GPIC) Бахрейна, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества.

Были рассмотрены возможности реализации совместных проектов в нефтегазовой и газохимической отраслях. В частности, речь шла о производстве аммиака и азота, сказано в информации.

Ранее сообщалось, что GPIC проводила переговоры с представителями госконцернов «Туркменгаз», «Туркменнебит» (Туркменнефть) и "Туркменхимия", в ходе которых был обсужден вопрос создания совместной координационной рабочей группы.

Отметим, что госконцерн «Туркменхимия» планирует увеличить объём и ассортимент минеральных удобрений. В стране уже налажено производство ключевых видов минеральных удобрений. Аммиачно-карбамидные комплексы успешно функционируют в городах Теджен и Мары, введён в строй карбамидный комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области).

На Туркменабатском химическом заводе введен в эксплуатацию цех по производству серной кислоты. На последнем предприятии намечается освоить выпуск калийно-азотных удобрений из аммиачно-азотной кислоты и хлорида калия. С этой целью здесь ведётся работа по реализации проекта, предусматривающего выпуск высококонцентрированных фосфорных

удобрений годовой мощностью 170 тысяч тонн.

Кроме того, планируется на основе производимой в стране серной кислоты и аммиака наладить производство сульфата аммония, который широко используется в сельском хозяйстве в качестве эффективного удобрения.

По мнению местных специалистов, сырьевые запасы страны позволяют производить все виды минеральных удобрений в объемах, обеспечивающих внутренние потребности страны, а также значительно увеличить экспортный потенциал отрасли.

В январе 2019 года госконцерн объявил международный тендер на строительство установки по производству комплексных минеральных удобрений. Также объявлены тендеры на выбор подрядчика по проектированию и строительству предприятия по выпуску гранулированного сульфата аммония - смешанного азотно-серного удобрения и цеха по производству азотно-сульфатного удобрения Urea-ES на заводе «Тедженкарбамид».

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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