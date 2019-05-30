Туркменистан иниицировал принятие ООН резолюции по Аралу

АШХАБАД /Trend/ - В ходе 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция о сотрудничестве ООН с Международным фондом спасения Арала (МФСА), инициатором которой выступил Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Соавтором данной резолюции выступили 21 страна. Отмечая, что вопрос сохранения Аральского моря имеет глобальное значение, Туркменистан последовательно выступает за объединение усилий мирового сообщества для разрешения данного экологического кризиса, сказано в информации.

Туркменистан в рамках своего председательствования в МФСА в период 2017-2019 годы, инициировал разработку Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Согласно положениям принятой резолюции отмечена необходимость дальнейшего совершенствования деятельности МФСА в целях укрепления регионального сотрудничества.

В документе подчеркнута важность разработки и эффективной реализации региональных программ по защите окружающей среды в целях достижения устойчивого развития в Центральной Азии, включая программы оказания содействия странам бассейна Аральского моря.

Отметим, что учрежденный в девяностые годы прошлого века по инициативе Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана МФСА, нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшения экологической обстановки в районе Приаралья. МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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