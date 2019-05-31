АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провёл в Ашхабаде встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Глава государства выразил уверенность в том, что эта встреча придаст новый импульс плодотворному сотрудничеству между Туркменистаном и Россией, позволит определить дальнейшие перспективы и пути развития взаимодействия в различных сферах. Глава Туркменистана констатировал высокий уровень туркмено-российских отношений, пишет ТДХ.

Как подчёркивалось, Туркменистан и Россию связывают давние, исконно дружеские отношения. В современную эпоху межгосударственный диалог динамично развивается как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в рамках авторитетных международных организаций.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА). Российский "Газпром" после трехлетнего перерыва в 2019 году возобновил закупки туркменского газа.

Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши. В начале мая в Ашхабаде состоялось 11-ое заседание межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны рассмотрели совместные проекты, вопросы деятельности российских компаний на территории Туркменистана, а также перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, транспортной, нефтегазовой, газохимической и электроэнергетической отраслях.

На повестке дня были вопросы сотрудничества и на таких важных направлениях, как агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, строительство, взаимодействие по линии деловых структур, внедрение передовых технологий. Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская область и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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