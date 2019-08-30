Посол Казахстана завершает дипмиссию в Туркменистане

30 августа 2019 11:13 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл встречу с послом Казахстана Жандосом Асановым по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обменялись мнениями по дальнейшему развитию сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Казахстан в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, сказано в информации.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами, подтверждением чему служит соответствующий Договор, подписанный в апреле прошлого года в Астане.

Две соседние страны обозначили наличие значительного потенциала для наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, транспортно-коммуникационном секторе, энергетике. Ашхабад и Астана регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и в разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. CNPC закупает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

Если говорить о других направлениях, то можно обратить внимание на транспортную сферу. В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут беспрепятственно переправляться в страны Персидского залива, к Индийскому океану, вывозиться в Европу.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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