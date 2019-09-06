Назначен замглавы Гостаможни Туркменистана

6 сентября 2019 10:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем председателя Государственной таможенной службы Туркменистана назначен Мухаммедгельды Мухаммедов, сообщает Trend со ссылкой на данное ведомство.

Ранее он занимал должность начальника Дашогузского велаятского (областного) таможенного управления.

Напомним, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в начале августа обратил внимание руководства Гостаможни на то, что в связи с расширением внешнеэкономической деятельности страны возрастают потоки товаров, транспортных средств и пассажиров, пересекающих границу государства.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на море - с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Ираном. Официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортного сообщения в Каспийско-Черноморском регионе. Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационного сообщения между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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