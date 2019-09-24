Туркменистан и Марокко провели политконсультации

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде прошли политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Марокко, сообщает Trend во вторник со ссылкой на туркменский МИД.

Делегацию Марокко возглавила госсекретарь при министерстве иностранных дел этой страны Муния Бусетта.

Стороны договорились активизировать сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

Дипломаты говорили о значимости организации двусторонних визитов на высоком уровне и отметили схожесть позиций по актуальным вопросам международной повестки дня. Были рассмотрены возможности расширения торгово-экономического партнерства, а также партнерства в области энергетики, текстильной и химической промышленности, сельском хозяйстве.

Была отмечена необходимость организации совместных бизнес форумов и сотрудничества в областях образования, туризма, коневодства, ковроделия.

Напомним, что король Марокко Мохаммед VI ранее в письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность, что отношения между Марокко и Туркменистаном будут и впредь укрепляться и развиваться на основе взаимовыгодного сотрудничества. МИД Туркменистана, ранее отмечая важную роль сотрудничества со странами Африки, выразил приверженность развитию отношений с Африканским союзом - международной организацией, объединяющей 55 государств Африки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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