Глава Туркменистана предложил провести конституционную реформу

25 сентября 2019 15:10 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с инициативой перехода на двухпалатную систему и объединения Халк Маслахаты (Народный Совет) и Меджлиса (парламент) в единую систему органов представительной и законодательной власти, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское правительство.

Об этом было сказано сегодня в выступлении на заседании Халк Маслахаты (Народный Совет) - высшего представительного органа Туркменистана в Ашхабаде. Продолжение реформ, инновационный вектор развития обуславливают необходимость отражения в Конституции Туркменистана некоторых требований общественной жизни и эффективности законодательной деятельности.

В связи с этим, - сказал глава государства, - необходимо совершенствование правового положения Халк Маслахаты Туркменистана, говорится в сообщении госагентства «Туркмен довлет хабарлары» (ТДХ). Переход на качественно новую, двухпалатную систему даст возможность представлять интересы всех слоев туркменского общества, создав условия для осуществления надзора в правоприменительной практике.

Это придаст импульс более тесному взаимодействию депутатов с избирателями на местах, усилению контроля над исполнением законов и национальных программ, приводятся в информации слова главы государства. Президент подписал указ о создании Конституционной комиссии по внесению соответствующих изменений и дополнений в основной закон Туркменистана. Соответствующие предложения о формировании двухпалатного парламента будут рассмотрены на следующем заседании Халк Маслахаты Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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