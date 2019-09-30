Туркменистан выдвинул инициативы по сохранению Каспийского моря

АШХАБАД /Trend/ - Официальный Ашхабад выступил с инициативами по сохранению Каспийского и спасению Аральского морей, сообщает Trend со ссылкой на Центр новостей ООН.

Приоритеты Туркменистана на международной арене с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН озвучил вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов.

«Мы будем настойчиво продвигать идею формирования Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря», - подчеркнул Мередов, пригласив все заинтересованные стороны принять участие в консультациях по этой теме.

По словам министра, экология и защита окружающей среды – приоритетные направления деятельности правительства Туркменистана.

Одним из важных вопросов в повестке дня Туркменистана стоит проблема использования водных ресурсов. Ашхабад настаивает, что ее необходимо решать на основе общепризнанных норм международного права, говорится в сообщении.

«Водная проблематика должна рассматриваться на основе принципов взаимного уважения, согласия и учета интересов всех государств, находящихся в бассейнах трансграничных рек, водотоков и пограничных озер», - отметил министр.

По его словам, Туркменистан выступает против строительства крупных гидротехнических сооружений на трансграничных реках, считая, что такие проекты сопряжены с большими экологическими, социально-экономическими и гуманитарными рисками. Он также призвал международные организации принимать «более активное участие в рассмотрении водных вопросов».

Кроме того, Туркменистан выступает за активное международное сотрудничество в сфере обеспечения мира и безопасности и считает, что центральная роль в этих усилиях должны быть отведена ООН.

По словам министра, страны должны искать «разумный баланс между национальными интересами и интересами всего международного сообщества». «Ключевым условием является восстановление и утверждение доверия и предсказуемости как важнейшего фактора выстраивания конструктивных отношений на международной арене и принятия взвешенных и ответственных решений», - подчеркнул Мередов.

В данном контексте Туркменистан предложил объявить 2021 год Международным годом мира и доверия. По словам министра, Генассамблея поддержала эту идею, приняв ранее в этом месяце соответствующую резолюцию.

Министр также сообщил, что в следующем году в Ашхабаде отметят 25-ю годовщину международного признания постоянного нейтралитета Туркменистана. К этой дате приурочена Международная конференция по вопросам мира и безопасности, которая состоится в столице в декабре будущего года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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