Туркменистан обсудил сотрудничество с ОАЭ, Оманом и Бахрейном

30 сентября 2019 14:31 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Нью-Йорке с главами МИД ОАЭ, Омана и Бахрейна, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Встречи прошли на площадке 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В ходе переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бин Заедом Аль Нахайаном подчеркивалась важность развития торгово-экономических отношений. Стороны коснулись вопроса взаимодействия в рамках Всемирной выставки EXPO-2020, которая пройдет в Дубаи, говорится в сообщении.

На встрече с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Алауи состоялось обсуждение сотрудничества в области нефте- и газохимии и дальнейшего развития транспортного коридора Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Бахрейна шейхом Халидом Бин Ахмедом Бин Мохамедом Аль Халифом говорилось о реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Туркменистана с королем Бахрейна в марте текущего года.

Примечательно, что из арабских стран на туркменском рынке наиболее активны ОАЭ. Dragon Oil ведет нефтедобычу в туркменском секторе Каспия, а Petrofac приняла участие в разработке Галкыныш, второго крупнейшего газового месторождения в мире.

Напомним, что в апреле 2011 года в Ашхабаде было подписано Соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между Ираном, Катаром, Оманом, Туркменистаном и Узбекистаном, которое нацелено на создание стабильного сообщения между странами Центральной Азии и портами Персидского и Оманского заливов.

Туркменистан оптимизирует авиасообщение с арабским Востоком. Национальный авиаперевозчик, помимо уже действующих рейсов в ОАЭ, планирует открыть рейсы в Эль-Кувейт (Кувейт), Маскат (Оман), Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Каир (Египет).

(Автор: Гусейн Гасанов)

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