Глава Туркменистана назначил региональных кураторов

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении ряда вице-премьеров ответственными кураторами за регионы страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении туркменского правительства.



Куратором по Ахалскому велаяту (области) назначен Чары Гылыджов; по Балканскому велаяту - Байрамгельды Овезов; по Дашогузскому велаяту - Гочмырат Мырадов; по Лебапскому велаяту - Мыратгельды Мередов; по Марыйскому велаяту - Эсенмырат Оразгельдыев; по городу Ашхабаду - Чарымырат Пурчеков.



Документ подписан в целях организации на должном уровне работ по реализации Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов и этрапских (районных) центров, усиления контроля за принимаемыми в этом направлении мерами.



(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.