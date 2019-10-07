Глава Туркменистана назначил региональных кураторов

7 октября 2019 12:46 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о назначении ряда вице-премьеров ответственными кураторами за регионы страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении туркменского правительства.

Куратором по Ахалскому велаяту (области) назначен Чары Гылыджов; по Балканскому велаяту - Байрамгельды Овезов; по Дашогузскому велаяту - Гочмырат Мырадов; по Лебапскому велаяту - Мыратгельды Мередов; по Марыйскому велаяту - Эсенмырат Оразгельдыев; по городу Ашхабаду - Чарымырат Пурчеков.

Документ подписан в целях организации на должном уровне работ по реализации Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сёл, посёлков, городов и этрапских (районных) центров, усиления контроля за принимаемыми в этом направлении мерами.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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