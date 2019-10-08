Главы Туркменистана и РФ обсудили перспективы делового партнерства

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по приоритетным вопросам партнёрства двух стран, подчеркнув наличие внушительного разнопланового потенциала, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.



Президент Туркменистана отметил, что в настоящее время конструктивные

отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимопонимания,

обретают всё более динамичный характер, их отличают равноправие и

открытость.



Здесь важная роль отводится деятельности совместной

межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,

призванной способствовать наращиванию торгово-экономических контактов,

стимулированию деловой и инвестиционной активности.



В числе ключевых векторов сотрудничества выступают также

энергетический сектор, сфера транспорта, говорится в сообщении

госагентства «Туркмен довлет хабарлары».



Главы государства также сфокусировали внимание на повестке дня

предстоящего заседания Совета глав государств-участников СНГ, которое

на этой неделе пройдёт в Ашхабаде.



Обменявшись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и

глобальной проблематики, собеседники подтвердили готовность укреплять

конструктивное партнёрство по линии ООН и других авторитетных

международных организаций.



Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с

российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения

о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою

деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).



Российский «Газпром» в этом году после трехлетнего перерыва возобновил

закупки туркменского газа. Туркменистан в последние годы активно

налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых Татарстан,

Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.



(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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