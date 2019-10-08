Главы Туркменистана и РФ обсудили перспективы делового партнерства

8 октября 2019 15:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президенты Туркменистана и России Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по приоритетным вопросам партнёрства двух стран, подчеркнув наличие внушительного разнопланового потенциала, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Президент Туркменистана отметил, что в настоящее время конструктивные
отношения, основанные на принципах добрососедства и взаимопонимания,
обретают всё более динамичный характер, их отличают равноправие и
открытость.

Здесь важная роль отводится деятельности совместной
межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству,
призванной способствовать наращиванию торгово-экономических контактов,
стимулированию деловой и инвестиционной активности.

В числе ключевых векторов сотрудничества выступают также
энергетический сектор, сфера транспорта, говорится в сообщении
госагентства «Туркмен довлет хабарлары».

Главы государства также сфокусировали внимание на повестке дня
предстоящего заседания Совета глав государств-участников СНГ, которое
на этой неделе пройдёт в Ашхабаде.

Обменявшись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и
глобальной проблематики, собеседники подтвердили готовность укреплять
конструктивное партнёрство по линии ООН и других авторитетных
международных организаций.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с
российским капиталом. С 2009 года на основании подписанного соглашения
о разделе продукции в туркменском секторе Каспия ведет свою
деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Российский «Газпром» в этом году после трехлетнего перерыва возобновил
закупки туркменского газа. Туркменистан в последние годы активно
налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых Татарстан,
Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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