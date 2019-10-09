В туркменской Авазе открылся международный форум по туризму

9 октября 2019 11:02 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - На прикаспийском курорте Аваза в среду открылась двухдневная международная туристическая выставка-конференция "Туризм и путешествие", сообщает Trend со ссылкой на организатора - торгово-промышленную палату Туркменистана.

С обращением к участникам обратился президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Реформы в области туризма, расширение географии путешествий, введение новых видов туризма, таких как экологический, рекреационный, спортивный и конный, продолжение работы по созданию современных и комфортных условий для отдыха стали приоритетными в деле развития национальной туриндустрии, говорится в послании.

В мероприятии принимают участие руководители и специалисты национальных турагентств многих стран, иностранные инвесторы, аналитики и эксперты рынка мировой туристической индустрии.

Деловая программа включит в себя круглые столы и рабочие встречи.

Отметим, что индустрия туризма занимает особое место в стратегических планах Туркменистана. Примером является строящийся на Каспии курорт Аваза - первая в стране свободная экономическая зона, где работающим инвесторам, фирмам и компаниям предоставляются налоговые и таможенные льготы.

Через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, здесь богатая народная культура, многоообразные природные ландшафты, уникальные археологические памятники - в том числе, включенные в список ЮНЕСКО "Всемирное культурное наследие" Древние Ниса, Мерв и Куняургенч, или, к примеру, Гонурдепе - центр Маргианской цивилизации, древний Дехистан.

Предгорья Копетдага, растительный и животный мир Каракумов, побережья Амударьи, Койтендаг, субтропические районы Юго-Западного Туркменистана - находка для любителей экологического туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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