В Туркменистане агросектору выделяют земли в долгосрочную аренду

21 октября 2019 11:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «Об утверждении объёмов специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения», сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал "Алтын Асыр".

Сообщалось, что в целях выращивания сельхозкультур, входящих в госзаказ, был создан специальный земельный фонд сельскохозяйственного назначения, из которого в установленном порядке будут выделены участки в долгосрочное пользование частным сельхозпроизводителям. Ранее было подписано постановление «О дальнейшем совершенствовании реформ в сельскохозяйственной отрасли».

Согласно документу, появилась возможность предоставлять в пользование сроком до 99 лет акционерным обществам Туркменистана, дайханским (крестьянским) хозяйствам, другим юридическим лицам и гражданам (в дальнейшем – товаропроизводители) земельные участки из создаваемого специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

Для этих целей, планировалось создание за счет пахотных земель специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения для выращивания пшеницы, хлопка и других культур, подлежащих сдаче государству.

Товаропроизводителям участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения будут предоставляться на условиях полного выполнения плана для общего земельного участка на договорных условиях должны быть не менее чем на 70 процентов засеяны пшеницей, хлопчатником и другими сельскохозяйственными культурами для сдачи государству.

Излишки продукции, выращенной по государственному заказу сверх договорных обязательств на земельных участках, выделенных из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения, в соответствии с законодательством Туркменистана товаропроизводитель может оставить себе либо сдать государству по государственным закупочным ценам.

Постановление также предусматривает создание необходимых условий для строительства товаропроизводителями перерабатывающих предприятий и размещения производимой на них продукции на внутреннем и внешнем рынках. Документ предусматривает выделение товаропроизводителям банковских кредитов на закупку агротехники.

Напомним, что в Туркменистане ведется работа по оптимизации использования сельскохозяйственных земель.

Площади, которые предстоит засеять пшеницей под урожай будущего года будут уменьшены – с 760 до 690 тысяч гектаров. Объём заготовок пшеницы планируется сократить с 1 миллиона 600 тысяч в этом году до 1 миллиона 400 тысяч тонн в следующем. Земли, освободившиеся от озимых зерновых, будут отданы под хлопчатник.

В следующем году намечено собрать 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка по сравнению с 1 миллионом 50 тысяч тонн в этом году.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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