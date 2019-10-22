Глава Туркменистана находится с рабочим визитом в Японии

АШХАБАД /Trend/ - В понедельник начался рабочий визит в Японию президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Trend со ссылкой на госагентство "Туркмен довлет хабарлары" (ТДХ).

Президентский самолёт совершил посадку в международном аэропорту Токио – Ханэда. Главу государства встретили официальные лица Японии и правительственная делегация Туркменистана.

В рамках рабочего визита планируется проведение ряда двусторонних встреч, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по самому широкому спектру направлений, говорится в сообщении.

Деловые круги Японии заинтересованы в расширении своего присутствия на туркменском рынке, участия в новых инфраструктурных проектах.

Японские компании зарекомендовали себя надёжными партнёрами в реализации таких крупных проектов, как строительство индустриальных комплексов: в Марыйском велаяте (области) – по производству аммиака и карбамида в Мары, в Балканском велаяте – по выпуску карбамидных удобрений в Гарабогазе, полиэтилена и полипропилена – в Киянлы, а в Ахалском велаяте – первого в мире завода по производству экологически чистого синтетического топлива – бензина из природного газа, пишет ТДХ.

Перспективы для взаимовыгодного партнёрства имеются также в транспортно-коммуникационной и логистической сферах, сельском хозяйстве.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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