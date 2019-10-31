Туркменистан провел в Дании деловые переговоры

31 октября 2019 15:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана провела в Копенгагене встречу с руководством Конфедерации датской промышленности (CDI), сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В переговорах также приняли участие представители Экспортно-кредитного агентства "Eksport Kredit Fonden" (EKF), Инвестиционного фонда для развивающихся стран (IFU) и компаний AVK International, FLSmidth, FURUNO DANMARK. Стороны обсудили возможности налаживания деловых контактов и перспективы ведения бизнеса датскими компаниями в Туркменистане.

"Экономическая ситуация и инвестиционный климат в Туркменистане, возможности финансирования датского экспорта в нашу страну и финансирования проектов с участием датского капитала стала отдельной темой обсуждений",- сказано в информации.

Стороны отметили целесообразность установления прямых контактов между Конфедерацией датской промышленности и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В Копенгагене также состоялись туркмено-датские политические консультации. Датскую сторону представляла заместитель министра по внешней политике МИД этой страны Лизбет Зилмер Джонс.

Стороны отметили особую значимость углубления взаимодействия Туркменистана и Королевства Дания в политико-дипломатической и финансово-банковской областях.

Отметим, что Дания интересна прикаспийской стране своими инновационными технологиями.

В частности, оборудованием от датского Haldor Topsoe оснащен газохимический комплекс в городе Гарабогаз Балканского велаята (области) Туркменистана. Проект был осуществлен японской Mitsubishi Corporation в консорциуме с турецкой компанией Gap Inşaat.

Кроме того, в Овадандепе, близ туркменской столицы, вскоре вступит в строй предприятие по производству синтетического бензина. Проект «GTG – Gas to Gasoline» также основан на технологии Haldor Topsoe. Это предприятие возводит консорциум из японской Kawasaki и турецкой Rönesans.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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