Начался официальный визит президента Туркменистана в Италию

6 ноября 2019 22:47 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Начался двухдневный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Италию, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В рамках визита в Милане сегодня состоялся бизнес-форум с участием представителей государственного и частного секторов Туркменистана и Италии.

В ходе мероприятия участники форума обсудили возможности развития сотрудничества в сфере энергетики, нефтегазодобывающей промышленности, телекоммуникаций, транспорта, туризма и других перспективных отраслях.

По итогам бизнес-форума был подписан солидный пакет документов между соответствующими ведомствами и частными компаниями двух стран.

Госагентство Туркмен довлет хабарлары сообщает, что на сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 22 инвестиционных проекта на общую сумму около 13 миллионов долларов США и 16 предприятий с участием итальянского капитала.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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