В Ашхабаде пройдут Дни Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии

АШХАБАД/Trend/ - В Ашхабаде 18-21 ноября пройдут Дни Специальной Программы ООН для экономик стран стран Центральной Азии (СПЕКА), сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Международные мероприятия высокого уровня пройдут в рамках председательства Туркменистана в СПЕКА. В их числе - форум по торговой политике стран-участниц Программы СПЕКА, заседания рабочих групп Программы СПЕКА по устойчивому транспорту и торговле и Экономический форум «СПЕКА-2019».

По итогам форума планируется принятие документа «Ашхабадская инициатива». В целях реализации документов, которые предусматривается принять на вышеназванных мероприятиях, проводится соответствующая совместная работа с Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссией ООН для стран Азии и Тихогоокеанского региона (ЭСКАТО), говорится в сообщении.

Отметим, что СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями ЕЭК ООН и ЭСКАТО. Позже к Программе присоединились Азербайджан, Афганистан и Туркменистан.

В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии. Известно, что создание качественной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, содействует расширению сферы торговли, оптимизирует использование природных ресурсов и снижает производственные и логистические издержки.

Вместе с тем, растущая значимость регионального сотрудничества влияет и на повышение конкурентоспособности стран в условиях быстро меняющихся глобальных процессов, отмечалось ранее в сообщении СПЕКА.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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