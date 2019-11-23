Туркменистан изучает в Сеуле опыт таможенной службы

АШХАБАД/ Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в специальном семинаре, организованном в Сеуле таможенной службой Кореи, сообщает Trend со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана.

Автоматизация и цифровизация таможенной системы звучали рефреном среди основных тем семинара.

"Наша делегация ознакомилась с современным состоянием электронного правительства Южной Кореи, а также узнала о возможностях и преимуществах цифровой системы, наблюдала работу корейских таможенных органов",- сказано в информации.

Отметим, что корейские компании заметно представлены на местном рынке. Речь идет о реализации при их участии проектов по строительству завода по очистке природного газа на газовом месторождении «Галкыныш» - втором крупнейшем в мире, установки по производству бензина на нефтеперерабатывающем заводе в городе Туркменбаши, полимерного завода в посёлке Киянлы и завода по производству бензина из природного газа в Овадан-депе.

Туркменистан и Республика Корея недавно договорились создать совместный Деловой центр.

Решение было принято в ходе первого заседания туркмено-корейского делового совета в Сеуле, которое состоялось в октябре. С туркменской стороны, были задействованы представители ряда министерств - торговли, финансов, экономики, текстильной промышленности, ряда ведомств - госкорпорации «Туркменэнерго», госконцернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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