Украина уверена в продолжении успешного сотрудничества с Туркменистаном - Зеленский

АШХАБАД /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский в послании к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран и в дальнейшем будет успешно развиваться, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Послание адресовано по случаю отмечаемого в Туркменистане 12 декабря Дня нейтралитета.

"Убеждён, что украинско-туркменское сотрудничество и в дальнейшем будет успешно развиваться на основе взаимного уважения, поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности, последовательного выполнения международных обязательств", - говорится в послании.

Отметим, что внешнеторговый оборот товарами между Украиной и Туркменистаном в первом полугодии 2019 года уменьшился на 11,8 процента по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил 43,479 миллиона долларов США.

Основными товарами экспорта из Украины в Туркменистан были черные металлы, детали и части железнодорожных локомотивов, фармацевтическая продукция, сахар и кондитерские изделия, котлы, машины, оборудование, зерновая продукция, молоко и молочные продукты, мед, мясо, электрические машины, бумага и картон, семена и плоды масличных и т.д.

Основными товарами импорта из Туркменистана в Украину были удобрения, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки, хлопок, пластмасса, полимерные материалы, готовые текстильные изделия.

Также отметим, что в настоящее время студенты из Туркменистана занимают одну из лидирующих позиций по количеству обучающихся в украинских вузах иностранных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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