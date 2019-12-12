Украина уверена в продолжении успешного сотрудничества с Туркменистаном - Зеленский

12 декабря 2019 14:54 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский в послании к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в том, что сотрудничество двух стран и в дальнейшем будет успешно развиваться, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

Послание адресовано по случаю отмечаемого в Туркменистане 12 декабря Дня нейтралитета.

"Убеждён, что украинско-туркменское сотрудничество и в дальнейшем будет успешно развиваться на основе взаимного уважения, поддержки государственного суверенитета и территориальной целостности, последовательного выполнения международных обязательств", - говорится в послании.

Отметим, что внешнеторговый оборот товарами между Украиной и Туркменистаном в первом полугодии 2019 года уменьшился на 11,8 процента по сравнению с первым полугодием 2018 года и составил 43,479 миллиона долларов США.

Основными товарами экспорта из Украины в Туркменистан были черные металлы, детали и части железнодорожных локомотивов, фармацевтическая продукция, сахар и кондитерские изделия, котлы, машины, оборудование, зерновая продукция, молоко и молочные продукты, мед, мясо, электрические машины, бумага и картон, семена и плоды масличных и т.д.

Основными товарами импорта из Туркменистана в Украину были удобрения, топливо минеральное, нефть и продукты ее перегонки, хлопок, пластмасса, полимерные материалы, готовые текстильные изделия.

Также отметим, что в настоящее время студенты из Туркменистана занимают одну из лидирующих позиций по количеству обучающихся в украинских вузах иностранных граждан.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан изучает вопрос закупки электромобилей в Китае
Бизнес 12:59
Государственную товарно-сырьевую биржу Туркменистана могут преобразовать в АО
Бизнес 12:52
Kawasaki нацелена на долгосрочное сотрудничество с Туркменистаном
Бизнес 10:48
Туркменистан отмечает День нейтралитета
Туркменистан 10:15
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере трудовой миграции
Туркменистан 10:07
Российская компания подготовила для Туркменистана проект селеотвода
Строительство 11 декабря 17:29
Лента новостей
Иран увеличивает нефтедобычу на месторождении Суруш
Энергетика 15:18
Минтранс предложил Норвегии открыть прямые авиарейсы в Беларусь
Беларусь 15:16
Азербайджан примет участие в саммите ГУАМ в Киеве
Политика 15:10
Пенсионеры особых категорий в двух районах Баку будут получать пенсии 13-16 числа ежемесячно
Общество 15:08
Спрогнозирован объем переработки нефти на заводе STAR до конца года
Энергетика 14:59
Грузоперевозки из Турции в Иран выросли на более чем 20% (Эксклюзив)
Турция 14:59
Обнародованы показатели прокачки азербайджанской нефти по БТД
Энергетика 14:54
Обнародованы объемы запасов с месторождения "Шахдениз"
Энергетика 14:43
Обнародованы показатели продажи азербайджанской нефти на мировых рынках
Энергетика 14:42