В Ашхабаде пройдет отборочный турнир Кубка Дэвиса по теннису

19 декабря 2019 14:25 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде с 8 по 15 июня 2020 года запланировано провести этап международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса, сообщает Trend со ссылкой на телеканал Turkmenistan.

Соответствующее постановление подписал президент Туркменистана, уполномочив провести это мероприятие министерство спорта Туркменистана совместно с Национальной федерацией тенниса и Международной федерацией тенниса.

Как ожидается, в турнире примут участие представители 17 государств. Спортсмены, успешно выступившие на ашхабадском этапе, получат право участия в третьей группе отборочного турнира Кубка Дэвиса в 2021 году, говорится в сообщении.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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