Россия нацелена на развитие стратегического партнёрства c Туркменистаном - Владимир Путин

АШХАБАД /Trend/ - Россия нацелена на развитие стратегического партнёрства с Туркменистаном, говорится в письме президента РФ Владимира Путина к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает Trend со ссылкой на туркменское правительство.

"Уверен, что в наступающем году мы продолжим плодотворную совместную работу по укреплению стратегического партнёрства на благо народов России и Туркменистана",- говорится в обнародованном послании.

Глава России привлек внимание к развитию конструктивного сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах.

Успешное председательство Туркменистана в СНГ способствовало повышению эффективности механизмов многостороннего взаимодействия в рамках Содружества, сказано в письме.

Отметим, что в Туркменистане работает порядка 190 компаний с российским капиталом. Российский Газпром в этом году после трехлетнего перерыва возобновил закупки туркменского газа. С 2009 года на основании подписанного соглашения о разделе продукции в туркменском

секторе Каспия ведет свою деятельность холдинг АРЕТИ (бывшая ИТЕРА).

Кроме того, Россия и Туркменистан инициируют сотрудничество на Каспии. В частности, через море запланировано запустить грузовую линию, которая свяжет Махачкалу с портом Туркменбаши.

Приоритетными векторами взаимодействия обозначены ТЭК, судостроение, автомобилестроение, морские грузоперевозки по Каспию, сельское хозяйство, в том числе поставки продовольственных товаров на российский рынок.

Туркменистан в последние годы активно налаживает деловые связи с субъектами России, среди которых также Татарстан, Свердловская и Астраханская области и город Санкт-Петербург.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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