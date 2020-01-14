Гурбангулы Бердымухамедов: Нейтралитет Туркменистана является значимым фактором региональной безопасности

АШХАБАД/Trend/ - Нейтралитет Туркменистана является значимым фактором региональной безопасности, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов во вторник на международном форуме в Ашхабаде, сообщает Trend со ссылкой на Госагентство "Туркмен довлет хабарлары".

Мероприятие с лейтмотивом «Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития» приурочено к празднованию в этом году 25-ой годовщины международного признания со стороны ООН нейтралитета Туркменистана.

"Сегодня туркменский нейтралитет является значимым фактором региональной безопасности. Его базовые принципы полностью соответствуют стратегическим установкам ООН в Центральной Азии, нацеленным на превращение региона в зону мира и сотрудничества, прочного звена континентальной стабильности", - приводятся в информации слова главы государства.

В своем выступлении президент Гурбангулы Бердымухамедов напомнил о том, что в Ашхабаде под эгидой ООН состоялась серия переговоров, сыгравших важную роль в достижении мира и согласия в Таджикистане.

Столица Туркменистана стала и местом проведения переговоров по урегулированию внутриафганского конфликта в конце 90-х годов прошлого столетия.

В 2007 году в Ашхабаде открылся региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В ходе нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выступил с инициативой по разработке свода правил по применению принципов нейтрализма в обеспечении мира и безопасности.

Данный документ, как подчеркнул глава государства, мог бы применяться международным сообществом в качестве эффективного рычага для предупреждения возможных конфронтаций, недопущения их эскалации и перерастания в силовую стадию, для перевода конфликтогенных процессов в мирное, переговорное русло.

"Туркменистан был и остаётся активным участником международных усилий по борьбе с современными вызовами и угрозами, что подчеркивает твёрдую позицию нашей страны в деле противодействия терроризму, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми", - приводятся в информации слова президента страны.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил особую важность подготовки Международной конференции высокого уровня «Политика нейтралитета и её значение в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которую планируется провести 12 декабря текущего года в Ашхабаде.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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