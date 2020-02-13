Назначен новый министр нацбезопасности Туркменистана
АШХАБАД /Trend/ - Министром национальной безопасности Туркменистана назначен Гурбанмырат Аннаев, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованный указ президента.
Его предшественник Яйлым Бердиев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.
Напомним, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков.
На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.
(Автор: Гусейн Гасанов)
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