Назначен новый министр нацбезопасности Туркменистана

АШХАБАД /Trend/ - Министром национальной безопасности Туркменистана назначен Гурбанмырат Аннаев, сообщает Trend в четверг со ссылкой на обнародованный указ президента.

Его предшественник Яйлым Бердиев освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Напомним, что Туркменистан с 1995 года следует статусу позитивного нейтралитета, оборонной достаточности и не входит ни в один из военно-политических блоков.

На суше Туркменистан граничит с Казахстаном, Ираном, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии - с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов)