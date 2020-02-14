Туркменистан принял участие в заседании ЕС и ЦА в области экологии

АШХАБАД/Trend/ - Делегация Туркменистана приняла участие в заседании рабочей группы ЕС-Центральная Азия по окружающей среде и изменению климата, которое состоялось 12-13 февраля в Брюсселе, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

На встрече были определены приоритеты сотрудничества между ЕС и странами Центральной Азии по широкому кругу вопросов, касающихся окружающей среды, изменения климата и водных ресурсов.

По итогам встречи были утверждены техническое задание и регламент работы, а также принята программа рабочей группы ЕС-Центральная Азия.

Конференция была организована в рамках Платформы сотрудничества между Европейским Союзом и Центральной Азией (ЕС-ЦА), которая охватывает следующие области: управление природоохранной деятельностью, экономика замкнутого цикла, устойчивое производство и потребление, изменение климата и управление водными ресурсами, говорится в сообщении.

Отметим, что Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Узбекистаном, Ираном и Афганистаном и использует водные ресурсы, поступающие в соответствии с согласованными квотами, из четырех трансграничных рек: Амударьи, Теджена, Атрека и Мургаба.

Тема рационального водопользования в Центральной Азии - одна из актуальных.

Кроме того, в 90-ые годы был создан Международный фонд по спасению Арала (МФСА) при сотрудничестве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В рамках фонда уделяется особое внимание совершенствованию регионального плана действий по охране окружающей среды Центральной Азии и ускорению процесса присоединения стран региона к Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.

Аральская проблема затронула север Туркменистана: здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой и борьбой с засолением возделываемых земель.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)