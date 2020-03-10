Названы новые сроки проведения в Ашхабаде чемпионата Азии по футзалу

БАКУ /Trend/ - Международная федерация футбола назвала новые сроки проведения чемпионата Азии по футзалу в Ашхабаде, передает во вторник Trend со ссылкой на федерацию.

Согласно сообщению, проведение чемпионата запланировано на 5-16 августа 2020 года. Решение было принято после консультаций с Азиатской конфедерацией футбола.

Напомним, что чемпионат Азии по футзалу должен был пройти в Ашхабаде с 26 февраля по 8 марта 2020 года с участием 16 команд.

Сроки проведения мероприятия были перенесены из-за обеспокоенности нынешней ситуацией с коронавирусом и в целях обеспечения безопасности и благополучия всех участвующих групп и заинтересованных сторон.

Напомним, что согласно решению Международной федерации самбо, в этом году в Ашхабаде также планировалось проведение чемпионата мира по самбо.

В туркменской столице в ноябре 2018 года прошел чемпионат мира по тяжёлой атлетике, а в сентябре 2017 года - V Азиатские игры по боевым искусствам и состязаниям в помещениях.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 114 544 человек, 4 026 из которых уже скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы почти в 70 странах.