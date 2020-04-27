В Туркменистане назван самый красивый ахалтекинский скакун 2020 года

БАКУ/Trend/ - В воскресенье, 26 апреля, в Ахалтекинском конном комплексе президента Туркменистана при участии главы государства Гурбангулы Бердымухамедова состоялось торжество в честь Национального праздника туркменского скакуна, в рамках которого прошёл финальный тур Международного конкурса красоты среди ахалтекинских коней, передает в понедельник Trend со ссылкой на посольство Туркменистана в Азербайджане.

Десять отобранных на предварительных этапах лучших представителей ахалтекинской породы из Ашхабада, Ахалского, Балканского, Лебапского, Дашогузского и Марыйского велаятов вывели на смотровую площадку.

Каждого из них дважды провели перед судьями. В первый раз без снаряжения, а во второй раз – с полным комплектом конских украшений, в ковровой попоне и с седлом.

Все скакуны по порядку были представлены жюри и публике: имя, возраст, данные родословной, владелец. В финал конкурса вышли кони, продолжающие ту или иную известную племенную линию, восходящую к знаменитым предкам.

Многочисленные поклонники «небесных» скакунов могли оценить впечатляющий внешний вид потомков выдающихся ахалтекинцев, заложивших основу разведения селекционных чистокровных коней.

С поистине царственной статью демонстрировали кони свои внешние данные и выучку, покоряя точёными линиями и безупречными пропорциями.

Самым красивым ахалтекинским скакуном 2020 года объявлен вороной конь Гырсакар, являющийся потомком Гердена и Овадан. Этот конь принадлежит Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана. Его сейис - заслуженный коневод Туркменистана Мамметмырат Газаков, которому от имени главы государства подарен автомобиль Audi Q8.