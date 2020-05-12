Президенты РФ и Туркменистана обсудили вопросы торгово-экономического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Российской Федерации Владимир Путин затронули ряд вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию торговоэкономического взаимодействия на состоявшем телефонном разговоре, сообщает Trend со ссылкой на Администрацию Президента России.

Отмечается, что президенты обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отмечено особое значение этого общего юбилея для народов двух стран, которые хранят память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла.

Гурбангулы Бердымухамедов искренне поблагодарил собеседника за направление в Туркменистан на празднование Дня Победы делегации Минобороны РФ.

Также особая признательность была высказана за передачу российскими представителями копии Знамени Победы и оригинала боевого знамени 748-го стрелкового полка 206-й дивизии Второго Украинского фронта, в котором героически воевал дед Президента Туркменистана – Бердымухамед Аннаев.

Сообщается, что обсуждена также ситуация вокруг пандемии коронавируса. Условлено о дальнейших контактах по линии профильных министерств и ведомств двух государств.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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