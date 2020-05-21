Туркменистан обсудил меры противодействия COVID-19 с Италией и Канадой

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обсудил меры противодействия COVID-19 по отдельности с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем и заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Манлио Ди Стефано, сообщает Trend со ссылкой на государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан Сегодня».



Отметим, что в ходе беседы с канадской стороной, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о перспективах туркмено-канадского взаимодействия в политико-дипломатической сфере, отметив важность ее активизации.



Были рассмотрены последствия коронавируса на экономическую ситуацию в мире. Помимо этого, состоялся обмен мнениями относительно нынешней ситуации, которая связана с COVID-19, при этом отмечена готовность обеих сторон скоординировать действия в этом направлении.



Готовность к двустороннему взаимодействию для борьбы против COVID-19 была обсуждена также в ходе беседы с итальянской стороной.



Туркменистан и Италия также рассмотрели реализацию договоренностей в политико-дипломатический, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также сторонами отмечено желание нарастить взаимодействия во внешнеполитических ведомствах двух стран.



Отмечается, что в ходе визита президента Туркменистана в Италию, которая состоялась в ноябре 2019 года, было подписано 37 двусторонних документов, нацеленных на расширение туркмено-итальянского диалога по всему спектру.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @JeilaAliyeva