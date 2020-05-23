Туркменистан поддерживает лидирующую роль ВОЗ в координации глобальной борьбы с пандемией (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Туркменистан безусловно поддерживает подчёркнутую в резолюции ключевую лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в подготовке и координации глобальной борьбы с пандемией.

Об этом, как передает Trend, сказал министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов в ходе брифинга, посвященного реализации международных инициатив Туркменистана в сфере здравоохранения.

В брифинге, который стал регулярной платформой для всестороннего обмена мнениями по злободневным вопросам в сфере здравоохранения, приняли участие руководители и представители министерств иностранных дел, здравоохранения и медицинской промышленности, других профильных ведомств Туркменистана, главы дипломатических миссий и представители международных организаций, аккредитованные в стране, журналисты местных и зарубежных СМИ, аккредитованные в Туркменистане.

Главы дипмиссий с резиденциями в третьих странах, а также представители ведущих иностранных СМИ и общественных организаций приняли участие в брифинге посредством видеоконференции.

Выступая на мероприятии, глава внешнеполитического ведомства страны особо подчеркнул, что «одним из основных предназначений данной площадки является продвижение международных инициатив Туркменистана в области здравоохранения, что и стало приоритетной тематикой последних брифингов».

Также Мередов отметил, что Туркменистан, в ходе 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ), прошедшей в онлайн-режиме, поддержал, принятую по итогам Всемирной Ассамблеи резолюцию «Ответ на COVID-19», единогласно утвердившую принцип всеобщего, своевременного, равного, свободного и справедливого доступа к эффективным медикаментам и технологиям, к методикам лечения и профилактики опасных заболеваний, устранения барьеров, препятствующих такому доступу. Министр добавил, что Туркменистан безусловно поддерживает подчёркнутую в резолюции ключевую лидирующую роль ВОЗ в подготовке и координации глобальной борьбы с пандемией.

На брифинге выступили специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Н. Герман, постоянный координатор ООН в Туркменистане Е. Панова, чрезвычайный и полномочный Посол Европейского Союза в Туркменистане Д. Алонсо, глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Н. Дрозд, глава странового офиса Всемирной организации здравоохранения П. Карвовска.

Они особо подчеркнули меры, предпринимаемые правительством Туркменистана в области охраны здоровья населения и по борьбе с коронавирусной пандемией COVID-19, обширно изложенные в письме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейесусу, который в виде отдельного информационного материала был распространён в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на всех языках этой организации.

В ходе брифинга его участники также ознакомились с Планом обеспечения готовности к противодействию и реагированию Туркменистана на острое инфекционное заболевание, который был разработан совместно с офисом Постоянного координатора ООН в нашей стране и, который опирается на две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - Глобальный стратегический план обеспечения готовности и реагирования (СПГР) и Глобальный план гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19, и который исходит из передовой национальной практики Туркменистана в сфере здравоохранения. Данный документ был принят на прошедшем заседании Кабинета министров страны.

В ходе брифинга также было озвучено, что Туркменистан, как ответственный участник международного сообщества, с первых дней возникновения угрозы COVID-19 установил тесные рабочие контакты с ООН, ее специализированными органами и агентствами, прежде всего, с ВОЗ, и также с большим уважением относится к опыту других стран, которые уже сегодня создали солидную базу в борьбе с этой угрозой.

Были особо подчеркнуты вопросы совершенствования материально-технической базы, и активная работа Туркменистана в данном направлении на национальном уровне по созданию дополнительных карантинных центров, в том числе конкретные шаги по усилению и укреплению базы существующих центров.

Отдельной темой выступлений на брифинге стало развитие новых форм международного научного сотрудничества в области медицины, обмен достижениями медицинской науки. В данном контексте была озвучена инициатива президента Туркменистана о создании Совета учёных-медиков, конкретные пути реализации которой были озвучены делегацией страны в ходе Всемирной Ассамблеи здравоохранения и встречи министров здравоохранения стран Движения Неприсоединения, состоявшихся в онлайн-режиме несколько дней назад.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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