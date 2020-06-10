В Лебапском регионе Туркменистана ожидается высокий урожай зерна и картофеля

Туркменистан 10 июня 2020 11:00 (UTC+04:00)
В Лебапском регионе Туркменистана ожидается высокий урожай зерна и картофеля
В январе-мае сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт имени Аднана Мендереса
В январе-мае сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт имени Аднана Мендереса
С начала 2020 г перевалка грузов из Ливана через порты Турции превысила 1,2 млн тонн
С начала 2020 г перевалка грузов из Ливана через порты Турции превысила 1,2 млн тонн
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