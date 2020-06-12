Туркменистан и Региональный центр ООН рассмотрели меры по преодолению кризиса

БАКУ/Trend/ - Туркменистан и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) рассмотрели предложения по преодолению кризиса.



Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана, 11 июня 2020 года при участии РЦПДЦА состоялась встреча заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии и Афганистана в формате видеоконференции.



На встрече приняли участие дипломаты из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Афганистана. Также на встрече участвовал специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман и представители Центра, помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам, вопросам миростроительства и миротворческим операциям, посол Мирослав Енча, специальный представитель ЕС в Центральной Азии, посол Петер Буриан, директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, а также международные эксперты. Делегация Туркменистана была представлена заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым.



Сообщается, что представитель туркменской делегации отметил, что такой формат регионального общения зарекомендовал себя как продуктивная и весьма полезная площадка для обсуждения актуальных вопросов. Так, проведенная встреча даёт возможность обменяться мнениями и оценками сложной ситуации, рассмотреть инициативы, направленные на преодоление кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.



Туркменской стороной было отмечено, что урегулирование в Афганистане возможно только мирным дипломатическим путем. По его словам, миротворческий потенциал международного сообщества, прежде всего, под эгидой ООН, в Афганистане должен быть задействован более активно и широко.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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