«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщения по 14 рейсам из-за COVİD-19
БАКУ/Trend/ - «Туркменские авиалинии» продлевают приостановку авиаполетов из-за угрозы пандемии COVİD-19 до 20 июля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Согласно источнику, приостанавливаются следующие рейсы:
Ашхабад – Стамбул – Ашхабад
Ашхабад – Москва – Ашхабад
Ашхабад – Санкт-Петербург – Ашхабад
Ашхабад – Казань – Ашхабад
Ашхабад – Минск – Ашхабад
Ашхабад – Алматы – Ашхабад
Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Ашхабад
Ашхабад – Бирмингем – Ашхабад
Ашхабад – Амритсар – Ашхабад
Ашхабад – Дели – Ашхабад
Ашхабад – Дубай – Ашхабад
Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад
Ашхабад – Пекин – Ашхабад
Ашхабад – Бангкок – Ашхабад
Сообщается, что пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные ранее рейсы, могут вернуть средства или перезабронировать билеты на рейсы после возобновления полётов.
Отметим, что ранее в стране все рейсы были приостановлены до 20 июня 2020 года.
На сегодняшний день в Туркменистане не выявлено ни одно факта заражения коронавирусом или подозрения на это.
Вспышка заболевания в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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