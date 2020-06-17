«Туркменские авиалинии» продлили приостановку авиасообщения по 14 рейсам из-за COVİD-19

БАКУ/Trend/ - «Туркменские авиалинии» продлевают приостановку авиаполетов из-за угрозы пандемии COVİD-19 до 20 июля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».



Согласно источнику, приостанавливаются следующие рейсы:



Ашхабад – Стамбул – Ашхабад

Ашхабад – Москва – Ашхабад

Ашхабад – Санкт-Петербург – Ашхабад

Ашхабад – Казань – Ашхабад

Ашхабад – Минск – Ашхабад

Ашхабад – Алматы – Ашхабад

Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Ашхабад

Ашхабад – Бирмингем – Ашхабад

Ашхабад – Амритсар – Ашхабад

Ашхабад – Дели – Ашхабад

Ашхабад – Дубай – Ашхабад

Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад

Ашхабад – Пекин – Ашхабад

Ашхабад – Бангкок – Ашхабад

Сообщается, что пассажиры, которые приобрели билеты на отмененные ранее рейсы, могут вернуть средства или перезабронировать билеты на рейсы после возобновления полётов.

Отметим, что ранее в стране все рейсы были приостановлены до 20 июня 2020 года.

На сегодняшний день в Туркменистане не выявлено ни одно факта заражения коронавирусом или подозрения на это.

Вспышка заболевания в китайском городе Ухань, который является международным транспортным узлом, началась на рыбном рынке в конце декабря 2019 года.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Некоторые источники утверждают, что вспышка коронавируса началась еще в ноябре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @JeilaAliyeva