Меджлис Туркменистана рассмотрит новые законодательные документы

БАКУ /Trend/ - В Туркменистане 20 июня 2020 года состоится десятое заседание Меджлиса шестого созыва, на котором будут рассмотрены новые законодательные документы, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».



Сообщается, что на заседании выступит уполномоченная по правам человека в Туркменистане Яздурсун Гурбанназарова.



На рассмотрение участников заседания будут вынесены проекты законов: о профилактике правонарушений; о физической культуре и спорте; о международной гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях.



Согласно информации, будет обсуждено внесение изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный, Уголовный кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский процессуальный, Воздушный, Налоговый, Трудовой кодексы.



Также будет рассмотрено внесение изменений в законы Туркменистана "Об общественных объединениях", "О Государственной границе", "Об утверждении и введении в действие Бюджетного кодекса", "О страховании", "О разгосударствлении и приватизации государственного имущества", "О государственном пенсионном страховании", "О туризме", "О миграции", "О ветеринарном деле", "О туризме".



Отмечается, что будет также обсуждена ратификация некоторых международных документов. В их числе: поправки к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой; Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря; Европейское соглашение о международных автомагистралях; Европейское соглашение о международных магистральных железнодорожных линиях; Европейское соглашение о важнейших линиях международных комбинированных перевозок и соответствующих объектах; Европейское соглашение, дополняющее конвенцию о дорожном движении 1968 года; Европейское соглашение, дополняющее конвенцию о дорожных знаках и сигналах 1968 года.



В ходе заседания Меджлиса будут рассмотрены вопросы присоединения Туркменистана к Соглашению по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц; к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных; к Марракешскому договору об облегчении доступа незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям; к Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций.



(Автор: Джейла Алиева)

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